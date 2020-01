Arsenal will Calhanoglu ausleihen

Spielt Hakan Calhanoglu schon bald erstmals in seiner Karriere in der Premier League? Angeblich signalisiert der FC Arsenal Interesse an einer Ausleihe. Die Fixierung dieses Deals ist jedoch unwahrscheinlich.

Beim FC Arsenal ist es nicht ausgeschlossen, dass der enttäuschte Tabellen-Zehnte im Januar gleich mehrmals auf dem Transfermarkt aktiv wird. Laut “Sunday Mirror” ist Hakan Calhanoglu ins Visier der Gunners geraten. Demnach wollen die Londoner den Mittelfeldmann bis zum Ende der Saison ausleihen.

Weiter heisst es, der AC Mailand sei gewillt, Calhanoglu aus der Kaderliste zu bekommen. Überdies sei der 25-Jährige ebenfalls nicht abgeneigt, die Rossoneri zu verlassen. Mit Blick auf die bevorstehende Europameisterschaft in diesem Jahr will der türkische Nationalspieler in Bestform spielen.

In der Modehauptstadt ist Calhanoglu noch bis 2021 verankert. Einzig das sportliche Chaos bei Milan könnte ihn zum Wechseln bewegen. Ansonsten stand Calhanoglu in 18 von 19 Serie-A-Spielen in der Startelf und lieferte zwei Tore sowie eine Vorlage.

aoe 12 Januar, 2020 14:50