Arsenal-Youngster Robbie Burton wechselt nach Zagreb

Arsenal-Youngster Robbie Burton verlässt seinen Stammklub und wechselt nach Kroatien zu Dinamo Zagreb.

Der diesjährige Champions League-Teilnehmer überweist für den 20-jährigen Mittelfeldspieler mit englischem und walisischem Pass rund 1 Mio. Euro an die Gunners. Dort kam Robbie Burton in dieser Spielzeit vorwiegend in der U23 zum Einsatz. Bereits in der Jugend lief er für die Nordlondoner auf.

A new chapter for @RBurton26 ♥️ All the best with Dinamo Zagreb 🤞 pic.twitter.com/yPn1YGyzUi — Arsenal Academy (@ArsenalAcademy) February 18, 2020

psc 18 Februar, 2020 15:42