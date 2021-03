Arsenals RV-Suche – Lamptey eine Option

Hector Bellerin darf den FC Arsenal bei einem passenden Angebot verlassen. Die Gunners suchen wiederum nach einem möglichen Nachfolger – und sind offenbar auf Tariq Lamptey gestossen.

Spätestens seit dem FC Bayern Interesse an Tariq Lamptey nachgesagt wurde, ist der junge Aussenbahnspieler auch im deutschsprachigen Raum bekannt. Laut “Sun” könnte der FC Arsenal Bemühungen um den Shootingstar von Brighton & Hove Albion anstellen.

An seinem steilen Aufstieg konnte Lamptey in dieser Saison nur zu Beginn anknüpfen. In seiner persönlichen Datenbank sind aufgrund einer schweren Oberschenkelverletzung lediglich elf Einsätze mit einem Tor und drei Vorlagen notiert.

Arsenal macht sich überhaupt auf die Suche, weil Hector Bellerin mit dem Wunsch nach Veränderung vorstellig wurde – und dafür auch die Freigabe erhalten haben soll, sofern ein passendes Angebot in London eingeht.

Jene Summe dürften die Kanoniere postwendend in einen Nachfolger reinvestierten. Brighton ruft dem Vernehmen nach rund 35 Millionen Euro Ablöse für Lamptey auf. Im Zuge dessen wird auch der FC Everton als potenzieller Abnehmer gehandelt.

aoe 5 März, 2021 12:03