Arteta möchte Ceballos bei Arsenal halten

Real-Leihgabe Dani Ceballos scheint beim FC Arsenal nicht glücklich zu werden. Dessen Coach Mikel Arteta möchte seinen Landsmann jedoch bei den Gunners halten.

Zuletzt wurde spekuliert, Real Madrid und Dani Ceballos könnten die Leihe mit dem FC Arsenal auflösen. Der spanische Mittelfeldspieler ist bis Saisonende an die Gunners verliehen hat dort bislang aber erst 906 Spielminuten vorzuweisen.

Auf einer Pressekonferenz bezog Arsenal-Coach Mikel Arteta nun Stellung zu der Situation des 23-Jährigen, der sich einen Muskelbündelriss zugezogen hat. “Als ich ankam, hat er gerade an seiner Rehabilitation gearbeitet”, so Arteta. “Ich habe deshalb noch nicht all zu viel von ihm gesehen.”

Angesprochen auf die Gerüchte um ein vorzeitiges Leihende, meinte der 38-Jährige: “Ich habe davon gehört, kann es aber nicht kommentieren. Er muss wieder fit werden und für seinen Platz hier kämpfen.”

adk 25 Januar, 2020 12:05