Aston Villa engagiert Arsenal-Goalie Emiliano Martinez

Der argentinische Goalie Emiliano Martinez verlässt Arsenal und schliesst sich Aston Villa an.

Beim Verein aus Birmingham verpflichtet sich der 28-jährige für die kommenden vier Jahre. Emiliano Martinez war zuletzt bei den Gunners der Backup von Bernd Leno. Wegen einer Verletzung des Deutschen kam er in der vergangenen Saison in der Schlussphase in der Premier League zu regelmässigen Einsätzen und wusste zu überzeugen. Bei Aston Villa soll er nun die neue Nummer 1 werden. Die Ablöse beträgt Medienberichten zufolge 20 Mio. Pfund.

psc 16 September, 2020 11:17