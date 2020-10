Auch Arsenal an Torres interessiert

Pau Torres hat sich in den vergangenen Jahren in den Fokus internationaler Topklubs gespielt. Der spanischen Presse ist zu entnehmen, dass sich inzwischen auch der FC Arsenal um den Verteidiger bemüht.

Der FC Arsenal könnte sich im kommenden Winter-Transferfenster ein Wettbieten mit Manchester United um Pau Torres liefern. Dem spanischen Portal “todofichajes.com” zufolge bemühen sich nun auch die Gunners um die Dienste des aufstrebenden Innenverteidigers des FC Villarreal.

Torres hat in den letzten Spielzeiten eine extrem starke Entwicklung genommen. In der jüngsten Länderspielperiode kam der 23-Jährige für Spanien in den beiden Nations-League-Spielen gegen die Schweiz und der Ukraine jeweils über die vollen 90 Minuten zum Einsatz.

Eine preiswerte Option wird Torres allerdings nicht. Villarreal weiss um die Wichtigkeit seines Abwehrstars und verlängerte den Vertrag daher erst im letzten Jahr langfristig bis 2024. Gebote unter 40 Millionen Euro sollen die Verantwortlichen kategorisch ablehnen.

aoe 17 Oktober, 2020 12:41