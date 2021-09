Barça & Atletico im Rennen um Alexandre Lacazette

Der Vertrag des französischen Stürmers Alexandre Lacazette beim FC Arsenal läuft zum Saisonende aus. Der Weg des 30-Jährigen könnte nach Spanien führen.

Dort zeigen mit dem FC Barcelona und Atlético laut “Daily Mail” gleich zwei Spitzenklubs Interesse am Torjäger. Sogar ein Wechsel von Lacazette bereis im Januar ist ein Thema. Die Ablöse würde sich angesichts der nur noch geringen Vertragslaufzeit in engen Grenzen halten. Sowohl Barça wie auch Atlético können sich eine weitere Offensiv-Verstärkung im Winter vorstellen.

In der laufenden Saison kam Lacazette bei den Gunners in der Premier League bislang nur einmal zum Zug. Eine Trennung bahnt sich an.

psc 24 September, 2021 14:27