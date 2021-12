Neben Torres: Barça will auch Arsenal-Supertalent Charlie Patino

Der FC Barcelona will sich trotz finanzieller Engpässe mit Profis von anderen Klubs verstärken. Neben Ferran Torres von Manchester City steht auch das 18-jährige Mittelfeldtalent Charlie Patino von Arsenal im Visier.

Der Youngster kommt bei den Gunners derzeit noch in der U23 zum Einsatz. Im League Cup durfte er in dieser Woche beim 5:1 gegen Sunderland während 10 Minuten auch bei den Profis ran und traf auf Anhieb. Er verfügt über den englischen und dank seinem Vater auch spanischen Pass. Laut “Marca” möchten sich die Katalanen die Rechte am Youngster sichern. Zudem buhlt auch der spanische Verband um Patino. Bislang kommt er noch in der englischen U19-Nationalmannschaft zum Zug.

psc 23 Dezember, 2021 18:47