Barça steht vor der Einigung mit Pierre-Emerick Aubameyang

Wie der englische Transferexperte David Ornstein am Sonntagnachmittag berichtet, haben sich die beiden Klubs bezüglich eines Wechsels des gabunischen Torjägers angenähert. Der 32-Jährige soll demnach bis Saisonende auf Leihbasis bei Barça spielen. Noch besteht keine finale Einigung, was die Übernahme des Salärs durch die Katalanen anbelangt. Arsenal muss möglicherweise einen Teil der Gehaltskosten weiterhin tragen. Diese betragen pro Woche satte 350’000 Pfund. Zudem zahlt der La Liga-Klub wohl keine Leihgebühr.

Eine Kaufoption wird offenbar nicht vereinbart. Aubameyang steht bei den Gunners noch bis 2023 unter Vertrag, ist dort wegen disziplinarischen Problemen aber aussen vor.

