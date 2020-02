Berater-Garantie: Mesut Özil erfüllt Vertrag bei Arsenal

Mesut Özil wird seinen bis 2021 gültigen Vertrag beim FC Arsenal erfüllen. Dies garantiert sein Berater Dr. Erkut Sögüt.

Ein vorzeitiger Abgang bei den Gunners ist kein Thema, wie der Agent gegenüber “i newspaper”: “Momentan sprechen wir nicht einmal darüber, weil er noch eineinhalb Jahre Vertrag hat, er hat noch 15 Monate zu gehen. Bis dahin bleibt er sicher bei Arsenal, er wird seinen Vertrag erfüllen. Es gibt keine Chance, dass er geht.” Özil spielt bereits seit 2013 für die Londoner und besitzt dort einen sehr gut dotierten Vertrag.

Nachdem er unter Unai Emery keine Rolle mehr spielte, setzt ihn der neue Trainer Mikel Arteta wieder regelmässig ein. Sögüt zieht sogar in Betracht, dass der 31-jährige Spielmacher seinen Kontrakt bie Arsenal über 2021 hinaus verlängert: “Ich schaue mir jede Option an, muss das Maximum und den bestmöglichen Vertrag für ihn herausholen. Die Möglichkeiten flattern jetzt ein. Vielleicht bleibt er weiter und unterschreibt einen neuen Vertrag bei Arsenal.” Allerdings liege dies “am Ende nur in den Händen des Klubs, nicht bei mir oder Mesut.”

psc 28 Februar, 2020 16:32