Deal klappt: Bernd Leno zum Medizintest bei Fulham

Der Wechsel von Arsenal-Goalie Bernd Leno steht unmittelbar vor dem Abschluss.

Der 30-jährige Deutsche bestreitet laut Transferexperte Fabrizio Romano noch am Dienstag den Medizintest bei den Cottagers. Fulham zahlt für die Dienste von Leno eine Ablöse von rund 8 Mio. Pfund. Der Keeper bindet sich bis 2025 an seinen neuen Klub, mit Option auf ein weiteres Jahr. Im Gegensatz zu Arsenal, wo Leno nach der Ankunft von Aaron Ramsdale in der vergangenen Saison nur noch die Nummer 2 war, wird der Torhüter bei Fulham die klare Nummer 1 sein.

psc 2 August, 2022 14:02