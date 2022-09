Bernd Leno erhebt schwere Vorwürfe gegen Ex-Klub Arsenal

Bernd Leno verliess den FC Arsenal in diesem Sommer nach vier Jahren und wechselte zu Premier League-Aufsteiger Fulham. Der deutsche Keeper ist über das Vorgehen der Arsenal-Verantwortlichen enttäuscht.

Im Interview mit der “Sport Bild” übt der 30-Jährige Kritik und begründet auch seinen Wechsel in diesem Sommer: “Als ich gemerkt hatte, dass es nicht nach Leistung oder Qualität geht, war mir klar, dass ich gehen muss.” So sei der US-Keeper Matt Turner (28) vor allem aus Marketing-Gründen verpflichtet worden: “In der Vorbereitung habe ich gesehen, dass es nicht um Performance geht, sondern nur um Politik. Da war für mich klar: Ich muss hier weg.” Leno verlor den Stammplatz bei den Gunners bereits in der vergangenen Saison an Aaron Ramsdale.

Bei Fulham ist Leno nun wieder die klare Nummer 1: “Das Wichtigste für mich ist, wieder den Rhythmus zu finden. Vor allem, nachdem ich eigentlich bei Arsenal nicht richtig mittrainieren konnte, keine Vorbereitung hatte. Es liegt an mir, wieder in den Fokus der Nationalmannschaft zu kommen.” Eine WM-Teilnahme in Katar bleibt ein Ziel für den früheren Leverkusener.

psc 7 September, 2022 09:46