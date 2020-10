Bestätigt: Arsenal krallt sich Thomas Partey

Der FC Arsenal und Atlético bestätigen die Transfers von Thomas Partey und Lucas Torreira.

Der ghanaische Mittelfeldspieler schliesst sich für 50 Mio. Euro Ablöse den Gunners an. Bei diesem Betrag lag die Ausstiegsklausel, die Arsenal für den Wunschspieler aktiviert. Thomas Partey unterzeichnet bei den Londonern einen Vierjahresvertrag und soll einen Wochenlohn von 260’000 Pfund kassieren.

Atlético reagiert auf den Abgang seinerseits mit der Verpflichtung eines Arsenal-Profis: Lucas Torreira wird bis Saisonende von den Gunners ausgeliehen.

.@Arsenal pay Thomas Partey’s buyout clause at LaLiga headquarters. The player has unilaterally terminated his contract with our club. ℹ https://t.co/drrGYXEokH — Atlético de Madrid (@atletienglish) October 5, 2020

psc 6 Oktober, 2020 00:07