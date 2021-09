Corona-Infektion überstanden: Granit Xhaka trainiert wieder bei Arsenal

Nachdem er während der Länderspielpause und auch darüber hinaus wegen einer Corona-Infektion ausser Gefecht gesetzt war, hat Granit Xhaka bei seinem Verein jetzt wieder das Training aufgenommen.

Der 28-jährige Mittelfeldspieler erschien am Donnerstag wieder im Trainingszentrum in London Colney. Corona hat er damit hinter sich gelassen. Bis er in einem Pflichtspiel der Gunners wieder auf dem Platz steht, muss er allerdings noch eine Rotsperre absitzen. Zwei weitere Spiele darf er nach seinem Foul bei der 0:5-Niederlage gegen Manchester City noch zuschauen.

psc 15 September, 2021 13:44