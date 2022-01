Corona-Polemik: Aubameyang sorgt schon wieder für Ärger

Die beiden Starspieler Pierre-Emerick Aubameyang und Mario Lemina fehlen dem Gabun zum Auftakt in den Afrika Cup wegen Corona-Infektionen.

Beide wurden bei ihrer Ankunft in Kamerun, drei Tage vor Turnierstart, positiv auf Covid-19 getestet und mussten in häusliche Isolation. In ihrer Heimat sorgt das Duo für eine Polemik, nachdem in den sozialen Medien Videos aus Dubai aufgetaucht sind, die die beiden angeblich bei Partys wenige Tage vor Turnierstart zeigen. Der Vorwurf steht im Raum, dass sich weder Aubameyang noch Lemina seriös auf den Afrika Cup vorbereitet hätten.

Der Arsenal-Stürmer sorgte zuletzt bereits bei seinem Verein für Ärger, nachdem er verspätet aus einem Kurzurlaub zurückgekehrt ist. Er wurde intern suspendiert. Ob er bei den Gunners noch eine Zukunft hat, ist fraglich.

Grosse préparation des Gabonais à Dubaï qui respectent évidemment les gestes barrières pour ne pas créer de cluster à 4 jours du début de la CAN. pic.twitter.com/WTHgbrs0KK https://t.co/g5QIgttzdB — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) January 5, 2022

