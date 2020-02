Dani Ceballos wollte Arsenal nie verlassen

Da Real-Leihgabe bei Arsenal in dieser Saison nicht wirklich auf Touren kommt, wurde zwischenzeitlich über einen neuerlichen Wechsel im Winter spekuliert. Dies war aber nie ein konkretes Thema.

Dies hat der 23-jährige Mittelfeldspieler nun der “Marca” verraten. “Es ist schon ein Signal, dass man das Richtige tut, wenn andere Mannschaften an einem interessiert sind. Aber ich mag Stabilität und habe entschieden, bei Arsenal zu bleiben. Der Verein hat an mich geglaubt und tut es immer noch. Ich möchte jetzt etwas zurückgeben. Ich konzentriere mich weiterhin auf Arsenal”, so Ceballos.

Verletzungsgbedingt verpasste der Spanier bereits in der Hinrunde viele Partien. Inzwischen zählt er wieder zum Spieltagskader, hat vom neuen Trainer Mikel Arteta in der Premier League allerdings noch keine Einsatzchancen erhalten. Dies könnte sich jedoch bald ändern.

psc 12 Februar, 2020 11:29