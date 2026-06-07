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Botafogo fordert 40 Millionen Euro

Danilo empfiehlt sich bei Europas Topklubs

Autor: | Publiziert: 7 Juni, 2026 11:14
Danilo empfiehlt sich bei Europas Topklubs

Danilo sieht den Sommer offenbar als ideale Gelegenheit für die Rückkehr nach Europa. Der Mittelfeldspieler von Botafogo macht keinen Hehl daraus, dass er sich bereit für den nächsten Karriereschritt fühlt. Der 25-Jährige hofft, sich bei der Weltmeisterschaft noch einmal auf grosser Bühne präsentieren zu können.

Gleichzeitig setzt auch Botafogo auf ein starkes Turnier seines Leistungsträgers. Die Brasilianer sollen auf eine Ablöse von rund 40 Millionen Euro hoffen. Interessenten gibt es bereits einige. Laut englischen Berichten haben Arsenal, Manchester United, FC Barcelona und AC Mailand den Mittelfeldspieler auf dem Radar. Besonders Arsenal soll bereits Kontakt zum Umfeld des Spielers aufgenommen haben. Auch AS Monaco, Benfica Lissabon und Galatasaray haben sich über die Situation informiert.

Danilo selbst priorisiert nach Angaben seines Umfelds eine Rückkehr in eine europäische Topliga. Ein Wechsel zu einem ambitionierten Klub mit internationalen Perspektiven soll dabei oberste Priorität haben. Finanziell könnte ein Verkauf für Botafogo ebenfalls wichtig werden. Der Verein befindet sich Berichten zufolge in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage und betrachtet einen Transfer als mögliche Einnahmequelle.

Während Fulham bereits Summen um 30 Millionen Euro in Aussicht gestellt haben soll, lehnte Danilo auch einen Wechsel zu Zenit St. Petersburg trotz entsprechender Angebote offenbar ab. Mit einem Marktwert von rund 24 Millionen Euro und einem Vertrag bis 2029 dürfte Danilo zu den spannendsten Mittelfeldspielern auf dem südamerikanischen Markt gehören.

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