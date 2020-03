Das fordert Aubameyang für Arsenal-Verbleib

Der FC Arsenal würde seinen Leistungsträger Pierre-Emerick Aubameyang gerne halten. Der Stürmer fordert für einen Verbleib bei den Gunners jedoch eine Aufstockung seines Salärs.

Mit 17 erzielten Treffern ist Pierre-Emerick Aubameyang mit Leicester Citys Jamie Vardy der Top-Torjäger der Premier League. Dass der FC Arsenal seinen Torgaranten deshalb halten möchte, scheint klar zu sein.

Der Vertrag des Angreifers läuft 2021 aus – die Gunners würden den Kontrakt schnellstmöglich verlängern wollen. Doch Aubameyang soll einen Bericht der “Daily Mail” zufolge 300.000 Pfund (rund 345.000 Euro) fordern!

Ob die Nordlondoner dieser Forderung nachkommen können, ist ungewiss. Derzeit belegt Arsenal in der Premier League nur den 10. Tabellenrang. Den Gunners droht das vierte Jahr in Folge ohne Teilnahme an der Champions League und damit ordentliche Einbussen. Gut möglich, dass sich Arsenal im Sommer von Stars trennen muss – Aubameyang wäre wohl mit einem Marktwert von 70 Mio. Euro der Kandidat, der am meisten Kohle in die Kasse spülen würde.

