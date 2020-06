Trainer Mikel Arteta hat sich in der Vergangenheit schon mehrfach für den 33-Jährigen eingesetzt und erachtet diesen auch als Typen sehr wichtig für seine Mannschaft. Die Klubführung hört auf den spanischen Trainer und gewährt David Luiz ein zweites Vertragsjahr bei den Gunners. Eine entsprechende Option im vorhandenen Vertrag wird aktiviert. In den sozialen Medien gibt es haufenweise negative Reaktionen von Fans.

Nichtsdestotrotz wird Luiz also bis 2021 an die Nordlondoner gebunden. Neben ihm wird auch der bisherige Leihspieler Pablo Marí fix unter Vertrag genommen werden. Ausserdem unterzeichnet der von Southampton ausgeliehene Aussenverteidiger Cedric Soares für vier Jahre.

Die Leihe von Dani Ceballos wird bis Saisonende verlängert.

