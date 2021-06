Die AS Roma bietet im Tausch für Granit Xhaka zwei Spieler

Granit Xhaka bleibt das Toptransferziel der AS Roma. Der neue Trainer José Mourinho will den Schweizer Nationalspieler unbedingt verpflichten. Der Serie A-Klub bietet nun zwei Spieler im Tausch.

Um die Ablöse zu senken, die laut “Gazzetta dello Sport” auf 20 Mio. Euro veranschlagt wird, möchten die Giallorossi Spieler in einen Deal inkludieren. Angeblich sind die Giallorossi bereit, Flügelstürmer Cengiz Ünder (in dieser Saison an Leicester City ausgeliehen) oder Mittelfeldspieler Amadou Diawara an die Gunners abzugeben, wenn im Gegenzug Granit Xhaka kommt.

Der 28-jährige Stratege betonte jüngst, dass er sich erst einmal auf die Nati und die EM konzentriert und verwies auf seinen Zweijahresvertrag bei Arsenal. Xhaka sagte aber auch, dass José Mourinho wisse, wie man Titel gewinne und während seiner Karriere bereits grosse Arbeit geleistet habe.

psc 2 Juni, 2021 15:45