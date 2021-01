Dieser Linksverteidiger ist Thema bei Arsenal

Der FC Arsenal sucht nach einem weiteren Linksverteidiger, um den angestammten Kieran Tierney auch mal eine Pause gönnen zu können. Ein Transfer könnte sich mit einem Klub aus der Premier League ergeben.

Kieran Tierney ist im Kader des FC Arsenal der einzige gelernte Linksverteidiger. Möglicherweise ergreifen die Gunners noch im Januar die Möglichkeit, um eine Korrektur vorzunehmen.

Der “Express” nennt Tyrick Mitchell (Crystal Palace) als Kandidaten für einen Transfer in den roten Bezirk Londons. Arsenal sei aber einer von gleich mehreren Teilnehmern der Premier League, die sich um den 21-Jährigen bemühen. Mitchell gehört dem Profikader erst seit dieser Saison an und absolvierte bisher zehn Spiele in de englischen Beletage.

Mitchells Vertrag läuft in weniger als einem halben Jahr aus. Arsenal versucht, einen günstigen Transfer im Januar zu realisieren. Crystal Palace soll da allerdings nicht mitspielen.

aoe 23 Januar, 2021 16:13