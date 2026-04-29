Erleichterung: Kai Havertz ist nicht schwer verletzt

Die Verletzung des deutschen Nationalspielers Kai Havertz von Arsenal ist nicht ganz so gravierend wie befürchtet.

Der 26-Jährige verpasst laut «The Athletic» zwar das Hinspiel des Champions League-Halbfinals gegen Atlético und wohl auch die Partie gegen Fulham am kommenden Samstag. Bereits nächste Woche könnte Havertz seinem Verein aber wieder zur Verfügung stehen.

Dies bedeutet auch, dass die WM nicht in Gefahr ist. Havertz musste beim 1:0-Sieg gegen Newcastle United am vergangenen Wochenende in der 32. Spielminute wegen Leistenproblemen ausgewechselt werden. Trainer Mikel Arteta sagte im Anschluss bereits, dass das Ganze «nicht so schlimm» sei. Dies hat sich glücklicherweise bewahrheitet. Die kommenden Wochen werden für den Angreifer sowohl auf Klubebene als auch in der Nationalmannschaft wegweisend.