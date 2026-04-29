SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
WM nicht in Gefahr

Erleichterung: Kai Havertz ist nicht schwer verletzt

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 29 April, 2026 09:31
Erleichterung: Kai Havertz ist nicht schwer verletzt

Die Verletzung des deutschen Nationalspielers Kai Havertz von Arsenal ist nicht ganz so gravierend wie befürchtet.

Der 26-Jährige verpasst laut «The Athletic» zwar das Hinspiel des Champions League-Halbfinals gegen Atlético und wohl auch die Partie gegen Fulham am kommenden Samstag. Bereits nächste Woche könnte Havertz seinem Verein aber wieder zur Verfügung stehen.

Dies bedeutet auch, dass die WM nicht in Gefahr ist. Havertz musste beim 1:0-Sieg gegen Newcastle United am vergangenen Wochenende in der 32. Spielminute wegen Leistenproblemen ausgewechselt werden. Trainer Mikel Arteta sagte im Anschluss bereits, dass das Ganze «nicht so schlimm» sei. Dies hat sich glücklicherweise bewahrheitet. Die kommenden Wochen werden für den Angreifer sowohl auf Klubebene als auch in der Nationalmannschaft wegweisend.

Mehr Dazu
Leverkusen in Pole Position

Exklusiv: FC Bayern unterbreitet Granit Xhaka konkretes Angebot
Rückkehr in den Kader

Arsenal-Captain Ödegaard könnte schon gegen die Bayern wieder spielen
Viele Duelle

Übersicht: Diese Londoner Vereine spielen in der Premier League
Interesse aus der Serie A

Arsenal hat klaren Plan mit Ex-FCB-Verteidiger Riccardo Calafiori
Heiss umworben

Favorit Manchester City: Heftiges Winter-Preisschild für Marc Guéhi
Mehr entdecken
WM nicht in Gefahr

Erleichterung: Kai Havertz ist nicht schwer verletzt

29.04.2026 - 09:31
"Das ist normal"

Atlético-Coach Simeone nennt 3 Klubs, die an Julian Alvarez dran sind

28.04.2026 - 13:47
Topklubs zeigen Interesse

Tijjani Reijnders vor ungewisser Zukunft

26.04.2026 - 19:11
Godts im Fokus

Europas Topklubs beobachten Ajax-Talent

26.04.2026 - 15:55
Topklubs sind dran

Spurs vor dem Abstieg: Interesse an Xavi wächst

19.04.2026 - 09:09
Newcastle-Abgang Thema

Transferspekulationen: Begehrter Sandro Tonali bricht Schweigen

18.04.2026 - 11:38
Wird der Vorsprung verspielt?

Arsenal-Legende fürchtet sich vor nervösem Mikel Arteta

17.04.2026 - 15:38
In Autounfall verwickelt

Ex-Nationaltorhüter Alex Manniger ist auf tragische Art und Weise verstorben

16.04.2026 - 15:34
Leihe denkbar

Arsenal-Verteidiger Mosquera vor Abgang: 7 Klubs sind bereits dran

13.04.2026 - 16:15
Arsenal vor Entscheidung

Juventus Turin beobachtet Situation um Ethan Nwaneri

12.04.2026 - 11:35