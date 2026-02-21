Erste Gespräche: Arsenal heiss auf 80-Millionen-Star

Der FC Arsenal interessiert sich offenbar für einen Starspieler aus der Serie A, der rund 80 Millionen Euro kosten soll.

Der FC Arsenal stellt offenbar erste Bemühungen bezüglich eines möglichen Sommertransfers von Rafael Leão an. Wie das Portal «FootballTransfers» berichtet, haben die Gunners erste Gespräche mit den Vertretern des 26-Jährigen geführt.

Leão ist noch bis 2028 an den AC Mailand gebunden, der für den Fall zum Verkauf bereit sein sollte, wenn ein angemessenes Angebot eintrifft. Die zu zahlende Ablöse wird auf eine Summe zwischen 75 und 80 Millionen Euro taxiert.

Auch Arsenals Ligakonkurrent Manchester United soll sich intensiv mit Leão beschäftigen, Arsenal in dem Fall aber die besseren Karten haben. Der Nationalspieler aus Portugal soll schon seit mehreren Jahren auf der Arsenal-Liste stehen, die Kontakte werden nun offenbar intensiviert.

Leão absolviert bei Milan nicht seine beste Saison, Verletzungen setzen ihn immer mal wieder ausser Gefecht. In 20 Einsätzen (1281 Minuten) sind in der laufenden Spielzeit neun Tore und zwei Vorlagen notiert.