Everton funkt bei Ben White dazwischen

Der FC Arsenal möchte den englischen Nationalspieler Ben White von Brighton & Hove Albion verpflichten und hat sogar schon Angebote für den 23-jährigen Innenverteidiger abgegeben. Nun funkt aber Everton dazwischen.

Die Toffees, die in dieser Woche Rafael Benitez als neuen Trainer verpflichtet haben, möchten sich laut “Daily Mail” den Abwehrspieler auch krallen. Arsenal soll mit Brighton allerdings schon in fortgeschrittenen Verhandlungen stehen, was einen Transfer von White angeht. Bislang ist nicht klar, welche Summe für den Verteidiger gefordert wird. Ob die Intervention Evertons erfolgreich ist, muss sich ebenfalls weisen.

psc 2 Juli, 2021 10:47