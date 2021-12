FC Arsenal erkundigt sich wieder nach Guido Rodriguez

Guido Rodriguez taucht wieder auf dem Radar des FC Arsenal auf. Interesse wurde den Gunners schon vor über einem halben Jahr nachgesagt.

Der FC Arsenal erachtet Guido Rodriguez (27) offenbar weiterhin als eine interessante Alternative. Davon schreibt zumindest der Journalist Hernan Castillo. Demnach haben die Gunners beim potenziell abgebenden Betis Sevilla Informationen eingeholt. Arsenal würde starkes Interesse zeigen, heisst es.

Es liegt zwar schon einige Monate zurück, aber im Mai wurde dem Topklub aus der Premier League schon mal Interesse an einer Zusammenarbeit mit Rodriguez nachgeschrieben. In Andalusien ist der Mittelfeldabräumer nach wie vor unangefochtener Stammspieler. Ein kostengünstiges Unterfangen wird ein Transfer allerdings nicht.

Betis dürfte wie schon beim letzten Londoner Vorpreschen nicht von seinem Plan abrücken, die Ablöse so hoch wie möglich anzusetzen. Das liegt zum einen an Rodriguez’ fortwährend starken Auftritten – und zum anderen an den 30 Prozent, mit denen Ex-Klub CF America an einem Weiterverkauf beteiligt wäre.

aoe 18 Dezember, 2021 16:03