Fix: Arsenal-Verteidiger William Saliba wechselt nach Nizza

Der französische Abwehrspieler William Saliba kehrt definitiv in seine Heimat zurück.

Wie Ligue 1-Verein OGC Nizza am Montagabend bekanntgibt, wird der 19-jährige Innenverteidiger bis Saisonende von Arsenal ausgeliehen. Saliba kam in dieser Saison im Profiteam der Gunners nicht zum Einsatz. Nun soll der Abwehrspieler wieder Spielpraxis in Frankreichs Topliga erhalten, wo er bis im Sommer für seinen Stammklub St. Étienne auflief.

Arsenal zahlte für seine Dienste 30 Mio. Euro Ablöse.

L'#OGCNice enregistre le renfort de William Saliba, prêté par @Arsenal jusqu'au terme de la saison. Bienvenue William ! 🔴⚫️ pic.twitter.com/syuF2TtLY4 — OGC Nice (@ogcnice) January 4, 2021

psc 4 Januar, 2021 21:36