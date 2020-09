Der 24-Jährige bestritt bereits die vergangene Saison auf Leihbasis bei den Gunners. Nach Startschwierigkeiten entwickelte er sich unter Landsmann Mikel Arteta in der zweiten Hälfte der Saison zu einer Stammkraft. Nun wird Ceballos für eine zweite Spielzeit von Real Madrid ausgeliehen.

Er wird erneut die Rückennummer 8 tragen. Eine Kaufoption wurde nicht vereinbart.

🗞 Dani Ceballos has rejoined us for a second successive season-long loan from Real Madrid!

— Arsenal (@Arsenal) September 4, 2020