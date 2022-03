Fix: Mattéo Guendouzi kehrt nicht mehr zu Arsenal zurück

Der 22-jährige Spielmacher ist seit vergangenem Sommer an die Südfranzosen ausgeliehen. Mit seinem bereits 38. Pflichtspieleinsatz wurde nun eine Klausel aktiviert, die eine definitive Übernahme von Marseille auslöst. Guendouzi hat bei OM bereits einen Vertrag bis 2025 unterzeichnet.

Mattéo Guendouzi leaves Arsenal permanently to join Olympique Marseille on a 3 year deal. Guendouzi has met clauses in his loan deal after playing 38 games. 🔵🇫🇷 #AFC

Guendouzi has already signed his contract until June 2025 with OM. #TeamOM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 2, 2022