Gabriel Jesus will mit Arsenal “Trophäen gewinnen”

Gabriel Jesus zog es von Manchester City zum FC Arsenal. Nun hat der Brasilianer verraten, was er sich bei den Gunners vorgenommen hat.

Beim FC Arsenal wird Gabriel Jesus künftig mit der Nummer 9 auf Torejagd gehen – und hoffen, auch Titel zu gewinnen. Im Interview mit “Goal” sagte der Stürmer nun über seine Ziele für die nächste Saison: “Zuallererst: Mich anzupassen. Anpassen an den Verein, Anpassen an die Spieler. Die Art, wie sie spielen, wie sie sind.”

Er sei “neu hierhergekommen. Also muss ich mich anpassen. Das ist das Wichtigste. Und danach wird sich alles andere von selbst ergeben”, so der 25-Jährige. “Ich denke, so ist Fussball. Fussball ist überall das Gleiche. Und am Ende der Saison möchte ich etwas gewinnen. Trophäen gewinnen. Wie jeder hier bei Arsenal. Das ist der einzige Weg, um mich in der Geschichte dieses grossen Klubs zu verewigen.” Unterschrieben hat er in London bis 2027.

adk 7 Juli, 2022 14:21