Ghana-Youngster Mohammed Kudus will Ajax verlassen

Der ghanaische Nationalspieler Mohammed Kudus plant im Sommer einen Vereinswechsel.

Bereits vor Jahresfrist stand der 22-jährige Offensivspieler vor einem Wechsel. Damals wollte sich Everton die Dienste an Kudus krallen und war sich mit dem Spieler auch schon einige. Ajax hat letztlich aber ein Veto eingelegt.

Dies dürfte sich im anstehenden Transferfenster nicht mehr wiederholen. Eine Vertragsverlängerung bei Ajax lehnt der Nationalspieler ab. Dem Klub hat er laut "The Athletic" signalisiert, dass er einen Wechsel forcieren will. Mit Manchester United, Arsenal und Newcastle United gibt es mehrere hochkarätige Interessenten aus der Premier League. Auch die Bundesligisten Bayern München und Borussia Dortmund wurden bereits mit Kudus in Verbindung gebracht. Als Ablöse sollen rund 50 Mio. Euro notwendig sein.

psc 23 Mai, 2023 09:18