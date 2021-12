Wie die Gunners mitteilen, hat sich der Mittelfeldspieler von seiner Knieverletzung vollständig erholt und die letzten Trainingseinheiten mit der Mannschaft komplett bestreiten können. Ob Xhaka bei den Toffees tatsächlich zum Zug kommen könnte, wird im Laufe des Montags entschieden.

Der 29-Jährige verletzte sich Ende September am rechten Knie und musste operiert werden. Die Reha verlief so gut, dass er bereits wieder einsatzfähig ist.

🔜 #EVEARS

🗞 Our latest team news update is here 👇

— Arsenal (@Arsenal) December 5, 2021