WM-Titel oder Champions League? Granit Xhaka entscheidet sich

Granit Xhaka wird in einem Interview von ESPN, das auf Tiktok erschienen ist, vor eine delikate Wahl gestellt. Seine Antwort könnte für einige Schlagzeilen sorgen.

Der Arsenal-Profi wird nämlich unter anderem gefragt, ob er lieber die Champions League oder den Weltmeister-Titel gewinnen möchte. Die Antwort des Gunners-Profi: Er bevorzugt die Trophäe in der Königsklasse. Eine Aussage, die in der Schweiz wieder einmal für Wirbel sorgen könnte. Wir erinnern uns: Schon so einige Male hat Xhaka in der Vergangenheit mit Aussagen oder Taten für Diskussionen gesorgt.

In diesem Falle erscheint seine Antwort aber ziemlich harmlos. Schliesslich ist das gesamte Interview eher eine Spielerei, natürlich möchte Xhaka in beiden Wettbewerben erfolgreich sein, wobei er mit Arsenal derzeit gar nicht an der Champions League teilnehmen darf.

Ausserdem fand die Aufnahme ganz offensichtlich im Umfeld seines Londoner Klubs statt, er trägt ein Arsenal-Shirt.

Hier das Video in kompletter Länge:

psc 25 August, 2022 13:55