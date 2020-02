Granit Xhaka ist wieder glücklich bei Arsenal

Die aktuelle Saison ist für Granit Xhaka keine leichte. Nach dem Fan-Eklat im Herbst ist der Schweizer jedoch froh, wieder ein Teil bei den Gunners zu sein.

Unter Ex-Trainer Unai Emery wurde Granit Xhaka im vergangenen Sommer zum Captain beim FC Arsenal ernannt. Ende Oktober jedoch legte sich der Mittelfeldspieler bei seiner Auswechslung nach Pfiffen der eigenen Fans mit diesen an und verlor darauf das Bändeli.

Nach einigen Spielen, die der Schweizer in Folge nicht im Kader stand, und nach den Wechselgerüchten um Hertha BSC Berlin zeigt sich der 27-Jährige jedoch wieder überglücklich bei den Gunners. “Ich war der Captain für dieses Team und für diesen Klub. Darauf war ich sehr stolz”, so Xhaka im Exklusiv-Interview mit seinem Klub. “Ich weiss, dass es nicht leicht für mich war, aber das war in der Vergangenheit.”

“Jetzt blicke ich nach vorne. Ich muss lächeln, weil ich hier sehr, sehr froh bin, dass ich zurück bin. Ich kann endlich wieder das machen, was ich am meisten liebe: Für diesen Verein zu spielen.”

adk 23 Februar, 2020 11:46