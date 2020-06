Granit Xhaka ist vor dem Premier League-Restart zwiegespalten

Ab Mittwoch rollt der Ball auch in der Premier League wieder. Der Schweizer Nati-Star Granit Xhaka von Arsenal blickt voraus.

Trotz langer Corona-Pause blieb der 27-Jährige stets am Ball – oder am Fitness-Band. Eine Trainingspause gab es für die Premier League-Profis nämlich nie. Granit Xhaka hat sogar ein hartes Trainingsprogramm durchgezogen. “Und sonst haben wir das Beste daraus gemacht, ich habe sehr viel Zeit mit meiner Familie verbringen und mich um meine nun schon 8 Monate alte Tochter kümmern können. Das war wirklich auch eine schöne Erfahrung in dieser Krisenzeit”, sagt er im Gespräch mit “Blick”.

Zum Auftakt geht es für Arsenal gleich mit dem Knüller gegen Meister Manchester City los. Xhaka blickt durchaus zwiegespalten auf den Abschluss dieser Saison: “Sicher fehlen da die Emotionen und der Push von den Rängen, was bislang in entscheidenden Situationen im Spiel auch einmal den Unterschied ausmachen kann. Aber die Aufgabe für uns als Team bleibt im Grunde dieselbe: Wir müssen ans Limit gehen und uns mental und von der Motivation her, professionell auf das Spiel und den Gegner einstellen.”

Der Fokus liege erst einmal auf der Gesundheit aller Akteure. Natürlich geht es für Arsenal aber um viel. Die Europacup-Qualifikation ist das erklärte Ziel. “Dann wäre es natürlich klasse, wenn wir von Beginn an wieder einen Lauf haben und noch in den Kampf um die internationalen Plätze eingreifen können. Da sind wir ja auf Schlagdistanz und Arsenal gehört für mich in den internationalen Wettbewerb”, sagt Xhaka.

psc 16 Juni, 2020 16:50