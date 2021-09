Granit Xhaka könnte zu Juventus getauscht werden

Einmal mehr steht der Schweizer Nati-Captain Granit Xhaka im Mittelpunkt von Wechselgerüchten.

Bereits im Sommer wurde der 28-Jährige mit einem möglichen Wechsel in die Serie A in Verbindung gebracht. Angeblich wollte Xhaka zur AS Roma mit José Mourinho wechseln. Die Gunners legten aber ihr Veto ein und verlängerten in der Folge den Kontrakt mit dem Mittelfeldprofi. Lange hat es aber nicht gedauert, bis erneut Transfergerüchte auftauchen: Der “Express” bringt Xhaka nun mit Juventus in Verbindung. Angeblich könnten die Londoner den Schweizer im Tausch für den US-Amerikaner Weston McKennie nach Turin schicken. Dieser soll auf der Wunschliste der Gunners und auch von Erzrivale Tottenham weit oben stehen. Da sich der Ex-Schalker im Sommer gleich mehrere Verfehlungen gegen Corona-Regeln leistete, könnte Juve einem Abgang bzw. Verkauf von McKennie durchaus zustimmen. Mit Xhaka würde definitiv auch ein valabler Ersatz an Land gezogen.

Der 98-fache Nationalspieler könnte am Wochenende nach abgesessener Sperre und überstandener Corona-Infektion im Nordlondoner Derby gegen Tottenham sein Comeback für Arsenal geben.

psc 24 September, 2021 16:05