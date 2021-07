Der Xhaka-Transfer zur Roma hängt von einem anderem Spieler ab

Der potentielle Wechsel von Granit Xhaka zur AS Roma hängt derzeit in der Warteschleife. Zunächst muss Arsenal einen Ersatz verpflichten.

Diesbezüglich haben die Gunners bereits seit mehreren Woche einen bestimmten Spieler im Fokus: Es geht um den belgischen Mittelfeldprofi Albert Sambi Lokonga. Die Londoner sind zuversichtlich, den 21-jährigen Akteur des RSC Anderlecht an Bord holen zu können. In trockenen Tüchern ist der Deal allerdings noch nicht. Und solange dies nicht geschieht, liegen laut Transferexperte Fabrizio Romano auch die Gespräche bezüglich eines Xhaka-Transfers zur AS Roma auf Eis.

Am Schweizer Nati-Captain soll es indes nicht liegen: Der 28-jährige Spielmacher würde angeblich gerne nach Italien und zu Trainer José Mourinho wechseln.

psc 16 Juli, 2021 15:39