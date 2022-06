Granit Xhaka muss in Wales angeblich vor Gericht

Weil er der Polizei den Fahrer seines Wagens nicht mitgeteilt hat, nachdem dieser geblitzt wurde, muss der Schweizer Nati-Captain Granit Xhaka im Juli angeblich in Wales vor Gericht.

Dies berichtet die “Sun”. Demnach sei der 175’000 Franken teure Mercedes des 29-Jährigen im vergangenen November in der walisischen Haupstadt Cardiff in einer 30er-Zone mit 50 Meilen pro Stunde geblitzt worden. Bei der Kontaktaufnahme durch die Polizei soll Xhaka nicht verraten haben, wer hinter dem Steuer sass. Durch diese Nicht-Identifizierung des Fahrers müsse sich Xhaka nun im Juli vor dem Cardiff Magistrates’ Court verantworten, heisst es in dem Bericht weiter.

psc 8 Juni, 2022 09:31