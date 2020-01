Der Schweizer Nationalspieler durchlebt eine ereignisreichen Abend. Im Fokus steht er erst einmal als er Mitspieler Rob Holding nach einem katastrophalen Fehlpass richtiggehend zusammenfaltet. Holding seinerseits kritisiert Granit Xhaka für dessen angeblich falsche Laufwege:

ARSENAL team-mates Granit Xhaka and Rob Holding had to be separated by team-mates after being involved in a screaming match. Xhaka was clearly fuming with Rob until Sokratis stepping in to separate the warring duo. pic.twitter.com/BLJiTIpYBC

Abwehrspieler Sokratis und sogar Goalie Emiliano Martinez müssen die Streithähne trennen.

Später fällt Xhaka noch einmal auf:

For so so many years everyone said we lacked leaders on the pitch. This from Xhaka is the leadership his peers and coaches all see but so many don't see or appreciate the value of it. 👏🏾👏🏾 #ARSLEE #COYG pic.twitter.com/iHX7xIzxuf

