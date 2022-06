Der 27-Jährige war in der vergangenen Saison in seine spanische Heimat an Betis verliehen. Dort konnte er sich auf der rechten Abwehrseite etablieren. Am liebsten würde Bellerin, der bei den Gunners noch über einen Vertrag bis Juni 2023 verfügt, laut Transferexperte Fabrizio Romano beim Klub aus Sevilla bleiben. Der Deal ist aus finanziellen Gründen jedoch kompliziert. Es sind noch einige Gespräche und Verhandlungen nötig.

Auch Betis würde grundsätzlich gerne weiterhin auf Bellerin zählen. Dieser hat inzwischen aber auch schon Anfragen von weiteren Vereinen erhalten.

Héctor Bellerín has no plans to continue at Arsenal next season. He hopes for Real Betis return but the deal is more than complicated because of financial reasons, it will take time. 🇪🇸 #AFC

Bellerín has received also other approaches and will decide his future soon.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2022