Henrikh Mkhitaryan wechselt fix zur AS Roma

Dorthin war der 31-Jährige in der vergangenen Saison bereits ausgeliehen und vermochte zu überzeugen. Nun hat er Mkhitaryan seinen eigentlich noch ein Jahr laufenden Kontrakt aufgelöst und unterschreibt bei der Roma für zwei Jahre.

I‘m delighted to announce that I’ve permanently joined the #giallorossi 💛❤️🐺👊🏻 I‘d like to thank @arsenal , its personnel & the millions of #gunners all whom supported me over the past 1,5Y. A special thanks to A. Wenger for having brought me to the club and for his trust in me pic.twitter.com/KD8QJuhAbT

— Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) August 31, 2020