Inter-Wechsel? Xhakas klare Ansage

Vor wenigen Tagen hatten sich einmal mehr Wechselspekulationen um Granit Xhaka aufgetan. Sein Interesse, den FC Arsenal zu verlassen, soll allerdings nicht vorhanden sein.

Der FC Arsenal und Granit Xhaka – diese Beziehung hatte ihre Höhen und Tiefen. Unter Mikel Arteta zeigt der Nati-Star meist starke Leistungen und ist in der Mittelfeldzentrale fester Bestandteil.

Dementsprechend tangieren den gebürtigen Basler die letzten Gerüchte um seine Person nicht wirklich. Dem “Mirror” zufolge signalisiert Xhaka keinerlei Interesse daran, die Gunners zu verlassen. In der Folge wäre ein möglicher Wechsel zu Inter Mailand vom Tisch.

Eriksen im Tausch

Der “Corriere dello Sport” hatte in dieser Woche mit der Meldung aufgewartet, Inter habe Interesse an dem Schweizer Strategen und biete im Tausch dafür den in der Lombardei unglücklichen Christian Eriksen an.

Neben der sportlichen bietet auch Xhakas vertragliche Situation keinen Anlass zur Sorge. Der Mittelfeld-Abräumer steht im roten Bezirk Londons noch bis 2023 im Wort.

aoe 21 November, 2020 11:24