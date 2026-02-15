SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Autor: Sören Mundt | Publiziert: 15 Februar, 2026 12:21
Italienischer Innenverteidiger auf dem Radar des FC Arsenal

Beim FC Arsenal laufen die Vorbereitungen auf das Sommer-Transferfenster bereits auf Hochtouren. In den vergangenen Tagen wurde der Klub mit einer Vielzahl an möglichen Neuzugängen in Verbindung gebracht, während zugleich mehrere Abgänge diskutiert werden.

Ein Schwerpunkt liegt aktuell auf der Defensive – doch auch für Mittelfeld und Angriff werden namhafte Optionen geprüft. Besonders konkret scheint das Interesse an Alessandro Bastoni zu sein. Der Abwehrspieler von Inter Mailand gilt laut italienischen Medien als Wunschkandidat für die Innenverteidigung. Konkurrenz kommt dabei vom FC Barcelona, während Inter selbst nur bei einem sehr hohen Angebot gesprächsbereit sein soll.

Parallel dazu wird mit Castello Lukeba auch ein weiterer Innenverteidiger intensiv beobachtet. Der Profi von RB Leipzig besitzt zwar eine Ausstiegsklausel über 90 Millionen Euro, soll aber bereits bei einer niedrigeren Summe ein Thema werden können.

Auch in der Offensive sondieren die Londoner den Markt. Bei Brentford FC steht Stürmer Igor Thiago auf dem Zettel, auch wenn dieser sich aktuell einen Verbleib bei seinem Verein gut vorstellen kann. Hinzu kommt das anhaltende Interesse an Julián Álvarez von Atlético Madrid, wobei die Spanier einen Verkauf kategorisch ausschliessen und auf eine extrem hohe Ausstiegsklausel verweisen.

