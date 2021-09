Jack Wilshere steht vor überraschender Rückkehr zum FC Arsenal

Der 29-Jährige hat einen Grossteil seiner Jugend und auch viele Profijahre bei den Gunners verbracht. Vor drei Jahren folgte der definitive Abschied. Via West Ham ging es zu Beginn dieses Jahres zu Zweitligist Bournemouth. Dort lief sein Vertrag im Sommer aber aus, derzeit ist Wilshere vereinslos.

Nun hat der aktuelle Arsenal-Coach Mikel Arteta, mit dem Wilshere noch zusammenspielte, die Türe für eine Rückkehr geöffnet, wie der Spielgestalter bei “Football Daily” erzählt. Diese Gelegenheit könnte er demnächst wahrnehmen. In den kommenden Tagen werden Gespräche geführt. Der Mittelfeldprofi wird wohl erst einmal mittrainieren. Ein allfälliger Vertragsabschluss ist noch nicht direkt ein Thema.

Jack Wilshere on the possibility

of training with Arsenal. pic.twitter.com/DmXBMadhHY

— Gurjit (@GurjitAFC) September 14, 2021