Jose Mourinho will es wieder bei Granit Xhaka probieren

Jose Mourinho möchte den Kader des AS Rom im Sommer weiter nach seinen Vorlieben gestalten. Für das zentrale Mittelfeld kommt noch immer Granit Xhaka infrage.

Seitdem feststand, dass Jose Mourinho den Trainerposten beim AS Rom übernimmt, gibt es bereits Gerüchte über einen Wechsel von Granit Xhaka – also schon fast ein Jahr. Getan hat sich seitdem nicht wirklich etwas, der Schweizer Nationalspieler schnürt seine Arbeitsgeräte immer noch für den FC Arsenal.

Mourinho will in diesem Sommer aber mal wieder einen Anlauf nehmen und den 29-jährigen Mittelfeldspieler von einer Veränderung in die Ewige Stadt überzeugen. Nach Informationen der “Gazzetta dello Sport” ist Mourinho hellauf begeistert von Xhakas Persönlichkeit sowie seinen Leistungen in dieser Saison.

Granit Xhaka zum AS Rom: Problem Ablöse

Es gibt aber ein grosses Problem, das den anvisierten Transfer mal wieder platzen lassen könnte. Die Klubs konnten sich während der letzten angeblichen Verhandlungsrunden nicht auf eine Ablöse einigen. Arsenal soll im vergangenen Jahr 25 Millionen Euro gefordert haben, die Roma wollte allerdings nur deren zwölf zahlen – eine riesige Diskrepanz.

Mourinho und Co. seien aufgrund von Xhakas Alter nicht bereit, den zuletzt angebotenen Betrag zu erhöhen. Mit Ruben Neves (25) von den Wolverhampton Wanderers soll Arsenal bereits einen potenziellen Xhaka-Ersatz im Visier haben.

aoe 26 März, 2022 15:45