Juve & Arsenal könnten spektakulärem Spielertausch zustimmen

Juventus zeigt grosses Interesse an Arsenals Rechtsverteidiger Hector Bellerin und wäre bereit, den walisischen Nationalspieler Aaron Ramsey zu dessen Ex-Klub zurückzuschicken.

Der 30-Jährige wechselte im Sommer 2019 ablösefrei von den Guners nach Turin. Bei der alten Dame konnte er sich als Stammspieler nicht ganz etablieren. Ein Abgang in diesem Sommer ist trotz 2023 möglich. Juve wäre laut “Sport” jedenfalls bereit, sich von Ramsey zu trennen, wenn im Gegenzug Hector Bellerin den Weg in die Serie A findet. Am 26-jährigen Spanier waren die Turiner schon mehrfach dran. Nun erhofft man sich bei den Bemühungen einen Durchbruch. Auch Atletico Madrid und Real Betis sollen sich jedoch mit ihm befassen.

psc 9 Juni, 2021 17:19