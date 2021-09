Diagnose da: Granit Xhaka fällt lange aus

Granit Xhaka feierte am Montag seinen 29. Geburtstag. Wie seinem Instagram-Profil zu entnehmen ist, gingen beim Schweizer Nati-Captain zahlreiche Glückwünsche ein. Das Geburtstagskind hat aber nicht nur Grund zum Feiern.

Tags zuvor verletzt sich der Mittelfeldspieler nämlich beim 3:1-Derbysieg gegen Tottenham am rechten Knie. Wie “Blick”-Fussballchef Andreas Böni am Dienstag twittert, hat der Mittelfeldstratege einen Innenbandriss am rechten Knie zugezogen. Damit wird Xhaka voraussichtlich 6 bis 8 Wochen pausieren müssen. Immerhin kann din Kreuzbandriss ausgeschlossen werden. Zugezogen hatte sich der Arsenal-Profi die Verletzung bei einem Zusammenprall mit Spurs-Profi Lucas Moura.

Wie auf dem Instagram-Profil seiner Ehefrau Leonita zu sehen ist, trägt Xhaka eine Schiene rund um das rechte Knie. Sein Töchterchen zaubert ihm ein Lächeln ins Gesicht, fussballerisch bzw. verletzungstechnisch macht der Basler aber schwierige Zeiten durch.

psc 28 September, 2021 13:33