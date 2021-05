Lacazette & Co. – Arsenal plant 3 Spielerverkäufe

Der FC Arsenal könnte sich im Sommer von Alexandre Lacazette, Reiss Nelson und Eddie Nketiah trennen.

Die drei Stürmer verfügen allesamt noch über weiterlaufende Verträge. Laut “Mirror” planen die Gunners aber einen Kaderumbruch. Trainer Mikel Arteta scheint künftig eher auf andere Kräfte setzen zu wollen, obwohl beispielsweise Lacazette in dieser Saison in 39 Spielen 17 Tore erzielt hat und das Team zwischenzeitlich auch als Captain anführte. Der Vertrag des Franzosen läuft 2022 allerdings aus. In diesem Sommer wäre noch eine Ablöse zu erzielen.

Auch die deutich jüngeren Reiss Nelson und Eddie Nketiah könnten den Klub nach dieser Saison verlassen.

psc 6 Mai, 2021 13:20