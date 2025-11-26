Leipzigs Jungstar Assan Ouédraogo kostet schon 100 Millionen

Assan Ouédraogo hat sich durch seinen rasanten Aufstieg, der zuletzt im Aufgebot für die deutsche Nationalmannschaft gipfelte, auch bei ausländischen Topklubs Begehrlichkeiten geweckt. Das Preisschild ist in den vergangenen Wochen enorm gestiegen.

Mittlerweile wären für den 19-jährigen Offensivspieler laut "Sport Bild" bereits rund 100 Mio. Euro Ablöse notwendig. Arsenal, der FC Liverpool und der FC Barcelona sollen sich allesamt bereits konkret mit Ouédraogo befassen. Auch Manchester United und Chelsea zählen zu den Bewunderern des Youngsters.

Leipzig hat für seine Dienste im Sommer 2024 10 Mio. Euro an Schalke gezahlt. Inzwischen ist für das Supertalent bereits ein Vielfaches notwendig. Vorerst steht Ouédraogo bei RB bis 2029 unter Vertrag. Derzeit muss er wegen einer Knieverletzung rund 5 bis 7 Wochen pausieren.

Peter Schneiter 26 November, 2025 15:15