Londoner Duell um Napoli-Stürmer Arkadiusz Milik

Der polnische Torjäger Arkadiusz Milik von Napoli wird von gleich zwei Londoner Klubs umgarnt.

Nach Angaben von “talkSport” schielen sowohl Arsenal wie auch Tottenham auf den 26-jährigen Angreifer, der seit 2016 in der Serie A auf Torejagd geht. In dieser Saison erzielte Arkadiusz Milik für seinen Verein in 22 Pflichtspielen 12 Treffer erzielt. Wegen einigen Verletzungen konnte er nicht alle Spiele mitmachen.

Am Interesse aus der Premier League hat dies nichts verändert. Miliks Vertrag in Neapel läuft im Sommer 2021 aus. Als Ablöse könnten rund 40 Mio. Euro notwendig sein.

psc 11 März, 2020 17:55