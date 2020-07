Die 19-Jährige folgt damit ihrer Nati-Kollegen Lia Wälti, die bereits seit zwei Jahren für die Gunners aufläuft. Malin Gut spielte zuletzt für die Grasshoppers. Die Mittelfeldspielerin gilt als eines der grössten Schweizer Talente überhaupt und kommt auch in der Nati bereits regelmässig zum Einsatz.

Sometimes you just get that #GutFeeling 😉 pic.twitter.com/DZZCH0qYHa

